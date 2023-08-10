Çankaya Belediyesi işçileri sendika ile belediye görüşmesini protesto etti

Çankaya Belediyesi işçileri daha önce kararlaştırılan eyleme saatler kala sendika ve belediye yönetimi görüşmesini protesto etti. Maaşların enflasyona göre yeniden güncellenmesi için zam talep eden Çankaya Belediyesi işçileri bir süredir devam ettirdikleri eylemleri bugün yeniden belediye binasında sürdürecekti.

Ancak eyleme saatler kala, belediye ile masaya oturan sendika yönetiminin anlaşmaya vardığı öğrenilince Çankaya Belediyesi işçileri sendikayı protesto etti. Sendika başkanının belediye içinde konuşmasına izin vermeyen işçiler ıslıklar ve alkışlarla yapılan anlaşmayı yetersiz bularak protesto etti.

İşçiler adına anlaşmaya varan DİSK Genel-İş Sendikası'nı protesto eden işçiler alandan ayrılırken belediye başkanı Alper Taşdelen ise bir konuşma gerçekleştirdi. İşçilerin yanında olduklarını ve verdikleri zamlarla örnek gösterilen bir belediye olmak istediklerini ifade eden Taşdelen'in ise sadece sendika temsilcilerine konuşma yapması dikkat çekti.

Sendikada arbede yaşandı

Anlaşmayı protesto ve itiraz için sendika binasına giden bazı işçilerin ise darp edildiği ifade edildi. Sendikayı "İşçi döven sendika istemiyoruz" diyerek protesto eden işçiler eylem alanını terk ederek sendikayı yalnız bıraktı. Anlaşmayı yetersiz bulan işçiler sendikanın ve belediyenin önerdiği zam teklifinin enflasyon karşısında işçiyi korumadığını belirtiyor.