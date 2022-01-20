Urfa Barosu'ndan Leman Sam hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa Barosu, sanatçı Leman Sam hakkında sosyal medya paylaşımında "soysuz Araplar" ifadesini kullanarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere verilen suç duyurusu dilekçesinde "Şüphelinin yapmış olduğu paylaşımda kullandığı 'soysuz Araplar' ifadesi açıkça, bir halkı ırkından dolayı aşağılama suçunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar Türk Ceza Kanununda bu şekilde tanımlanmamış olsa da, bu ifade açık ve tartışmasız bir biçimde nefret suçuna da vücut vermektedir" denildi.

Twitter'in "nefret söylemi yasağına aykırılıktan ötürü" bahse konu paylaşımı sildiği belirtilen dilekçede, Sam hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve re’sen tespit edilecek diğer suçlardan" soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Leman Sam tepkilere yol açan ve daha sonra silinen paylaşımında, “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler. Ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” demişti.

Sam tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaparak Başakşehir'de arabasını yol kenarındaki köpeklerin üzerine sürüp ölümlerine neden olan kişiyle ilgili haber üzerine söz konusu paylaşımı yaptığını belirtmiş ve "genelleme yapmasının yanlış olabileceği"ni söylemişti. Sam "Tweet’i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara hayvanlara yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir" ifadesini kullanmıştı.