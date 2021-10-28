Ürdün elektriğinin Lübnan'a tedariği için üçlü anlaşma

Lübnan, Suriye ve Ürdün'den akut enerji krizi içindeki Lübnan'a elektrik transferi konusunda nihai anlaşmaya vardıklarına dair ortak açıklama geldi.
Sputnik'te yer alan habere göre, ortak basın toplantısında konuşan Ürdün Enerji Bakanı Hala Adil el Zavati, Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını belirtti.
Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayed, üç ülke arasındaki toplantılara katılan Dünya Bankası'nın anlaşmayı finanse edeceğini duyurdu.
Fayed "ABD'liler projeye yeşil ışık yaktı" diye ekledi.