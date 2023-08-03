Uraloğlu duyurdu: Üçüncü köprüye tren hattı projesi bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da üçüncü boğaz köprüsünden tren hattı geçmesine ilişkin projenin bittiğini söyledi.

Sabah gazetesine konuşan Uraloğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin proje bitti, finansman noktasında Avrupa Yatırım Bankası olsun, Batılı finansörler olsun temaslar var. Körfez'in de görev alma, destek noktasında yaklaşımları var. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde orada bir gelişme olacak" ifadelerini kullandı.

3 milyar Avronun üzerinde maliyet

Projenin maliyetinin 3 milyar Avronun üzerinde olacağını kaydeden Uraloğlu "Başlanınca 5-6 yıl sürer. Bu yıl en iyi ihtimal ihaleyi yapıp seneye yapımına başlarız. Bitişi 2028-2029 gibi olacak. Böylece Avrupa ve Asya'yı, Pekin ve Londra'yı Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlayacağız" diye konuştu.

'Kanal İstanbul Körfez turunda da gündeme geldi'

Kanal İstanbul projesi için "ciddi bir finansman kaynağı" gerektiğini söyleyen Uraloğlu "Bu görüşmeleri de zaman zaman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Körfez turunda da gündeme geldi. Finansman hangi şartlarda olabilir, Türkiye'nin lehine nasıl olabilir, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu şunları söyledi: "Montrö Anlaşması'na göre Boğaz'dan geçişlerin 1 altın Frank, yani 18 dolar olması gerekiyor. Ancak son artışla bu rakam 4,45 doları buldu. 18 dolar olsa yıllık 700-800 milyon dolar demek. Bu da Kanal İstanbul için ciddi finans kaynağı olurdu. Kanal İstanbul için dünyada bu tür deniz yapılarını yapan firmalar ile birkaç senedir görüşüyoruz ama Türkiye için doğru şartları bulmamız lazım. Şartların doğru yere oturtulması ile ilgili bir süreç var."

'YİD'leri eleştirenler siyaset yapma adına bunu kaşıyor'

Yap-işlet-devret projelerini eleştirenlerin "siyaset yapma adına bunu kaşıdığını" ileri süren Uraloğlu "Bunları hem finans hem de yapım şekli olarak bakmak lazım. YİD'ler ile işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Biliyorsunuz. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. İbrahim ve İsmail hikayesi var, 'koyun değil keçi' diye... Öyle hesap yapılınca nasıl doğrultulacağını bilmiyorsunuz, biliyor ama siyaset yapma adına bunu kaşıyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu "YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor" diye konuştu.