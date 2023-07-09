Osmangazi Köprüsü'nde geçiş garantisi tutmadı: Garanti ödemesi 1 milyar 215 milyon doları aştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Osmangazi Köprüsü’nden geçmeyen araçlar yapılan garanti ödemesinin 1 milyar 215 milyon doları aştığını açıkladı.

Akın, bugün İzmit Körfezi’ndeki Osmangazi Köprüsü’nde yaptığı açıklamada, köprüden geçmeyen araçlar için verilen garantinin Türkiye bütçesine maliyetini gündeme getirdi. Akın, köprünün hizmete açıldığı 1 Temmuz 2014’ten bu yana araç başına 25 dolar artı KDV üzerinden günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildiğini dile getirerek, “Kamu bütçesinde yıllardır kara deliğe dönüştü. Bugüne kadar kaç aracın geçtiğini saklayan AK Parti iktidarı, köprünün açılışının 7’nci yılında, toplam 70 milyon aracın geçtiğini büyük bir başarı elde edilmiş gibi paylaştı. 7 yılda 70 milyon araç geçtiği yönündeki açıklama, adeta itiraftır. Çünkü günlük 40 bin araç geçiş garantisinin sağlanması için 1 yılda tam 14 milyon 600 bin aracın, 7 yılda ise 102 milyondan fazla aracın geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

Akın, 7 yılda en az 32 milyon 700 bin araç için bütçeden köprüyü işleten firmaya garanti ödemesi yapıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Üstelik bu hesaplamaya Türk lirasındaki değer kaybı ve uygulama sözleşmedeki enflasyon farkı bile dahil değil. Osmangazi Köprüsü’nden araçlar, sınıfına göre 185 lira ile 350 lira arasında değişen ücretle geçerken mevcut kura göre araç başına verilen geçiş garantisi 985 liraya, neredeyse bin liraya dayandı. Yerli ve milli paramız Türk lirasındaki değer kaybını dikkate almazsanız bile, sözleşmedeki enflasyon farkını yok saysanız bile köprünün 7 yıllık garanti maliyetinin bütçemize yansıması 1 milyar 215 milyon doları aşıyor. Üstelik bu tutar, Türk lirası değer kaybettikçe de artıyor. Kendisinin milli ve yerli olduğunu söyleyen, ama aslında gayri yerli ve milli olan iktidara yaptığımız çağrıyı bir kez daha yeniliyoruz. Yıllarca geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollar için garanti tutarını derhal milli paramız Türk lirasına çevirin.” (ANKA)