Geçiş garantileri bayramda bile tutmadı: Hazineden müteahhitlere milyarlar akacak

Geçen yıl açılan 1915 Çanakkale Köprüsü için kamunun müteahhitlere ödeyeceği milyarlarca lira şimdiden kesinleşmeye başladı.

Yap-işlet-devret modeliyle tamamlanan köprü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilmişti. Köprüden aylık 1 milyon 368 bin, günlük ise 45 bin araç geçmesi gerekiyor.

BirGün'de yer alan habere göre 9 günlük bayram tatilinin ilk günü olan 24 Haziran'da bile bu geçiş garantisi tutmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1915 Çanakkale Köprüsü'nden 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırdık” dedi.

Bir diğer araç geçiş garantisi tutmayan proje ise Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu oldu. Günlük 35 bin aracın geçeceğinin garanti edildiği otoyolu 24 Haziran'da 18 bin 606 araç kullandı. Bakan Uraloğlu bu sayıyı da rekor diye duyurdu.

İki proje için açıklanan 'rekor sayılar' geçiş garantilerini karşılamıyor.