'Ünlülere' yönelik uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Mirgün Cabas gözaltına alındı
Yayın Tarihi: 23.05.2026 , 14:24
İstanbul merkezli "ünlülere" yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki gün önce başlatılan yeni operasyonda 25 "ünlü" hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kişilerden 16'sı gözaltına alınmış, 9'u serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Sözcü'nün haberine göre, Mirgün Cabas, hayatını kaybeden babasının cenaze işlemleri nedeniyle İzmir’de bulunduğu için bugün gözaltına alındı.
Cabas, hakkında verilen gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin.”
