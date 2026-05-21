Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya dahil 25 kişi için gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya ve Mirgün Cabas'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şu ana kadar 14 isim gözaltına alındı.