Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya dahil 25 kişi için gözaltı kararı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 08:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 , 09:18
İstanbul’da tanınmış isimleri kapsayan yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamında belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar düzenledi.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan toplam 25 kişiden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında sanatçı Mabel Matiz (Fatih Karaca), oyuncu Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı gözaltına alınan ilk isimler arasında yer aldı.
Yandaş basının aktardığına göre, hakkında gözaltı kararı verilen tüm isimler şöyle:
- Serenay Sarıkaya
- Tan Taşcı
- Blok3
- Mabel Matiz
- Berkay Şahin
- Feyza Civelek
- Niran Ünsal
- Volkan Bahçekapalı
- Onur Tuna
- Osman Haktan Canevi
- Aslıhan Turanlı
- Eren Kesimer
- Kübra İmren Siyahdemir
- Mehmet Rahşan
- Cansu Tekin
- Özgür Deniz Cellat
- Yasemin İkbal
- Tarık Tunca Bakır
- Hanzede Gürkanlar
- Aycan Yağcı
- Tuğçe Postoğlu
- Eda Dora
- Semiha Bezek
- Yağmur Ünal
- Mirgün Cabas
Gözaltına alınan isimlerden ifade ve biyolojik örnekler alınacak.
Cabas: 'Kararı basından öğrendim'
Gazeteci Mirgün Cabas, hakkındaki gözaltı kararını medyadan öğrendiğini ve henüz gözaltına alınmadığını açıkladı.
Mabel Matiz'in bir şarkısının sözlerine "müstehcenlik" suçlaması yöneltilmiş, 3 yıla kadar hapisle yargılandığı dava geçtiğimiz haftalarda düşmüştü.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.