Ünlü ‘pizzacı’ siber saldırıya uğradı: Kişisel veriler sızdırılmış

Domino’s Pizza, müşterilerine gönderdiği e-postada siber saldırıya uğradığını açıklayarak “şifrelerinizi değiştirin” uyarısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, şirketten yapılan açıklamada, saldırıda müşterilere ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarasının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Müşterilerine saldırı ile ilgili e-posta gönderen şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kurumumuz, finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır. Bu yüzden finansal verilere erişim söz konusu değildir. Günümüzde artan siber saldırıların birçok kurum ve kuruluşu tehdit etmesi dikkate alınarak, şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde bu bildirimi sizlerle paylaşma gereği duyduk. Mevcut Domino’s şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirip sipariş vermeniz gerekmektedir. Aynı şifreyi başka siteler için kullanıyorsanız da bu şifreleri değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü karakterlerden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden yazışmalarda dikkatli olmanızı ve bilinmeyen adreslerden gelen e-postalardaki linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz".