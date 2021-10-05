Üniversitelerde aşı takibi yok: PCR testine bakılmıyor

Türkiye genelinde 2021-2022 güz yarıyılı eğitimin yüz yüze yapılacağına dair YÖK, ardından da çok sayıda üniversite açıklama yapmıştı. Açıklamalarda yüz yüze eğitimin "sağlıklı şekilde yapılması" için bazı kriterler de sıralanırken, 2 doz aşı olma tavsiyesi ve aşı olmayanların haftada 2 kez PCR testine girmesine de yer verilmişti.

Bazı okullar konuyla ilgili klavuz yayınlamıştı. Örneğin, İstanbul Üniversitesi, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa COVID-19 Küresel Salgınında Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu"nda benzer maddeler yer aldı.

Ancak eğitime başlayan üniversiteler 2 hafta sonra aşı tavsiyesini ve PCR testi zorundalığını kaldırmış durumda. Kampüslerde, üniversiteye giriş kartına hes kodunu aktive eden öğrenciler PCR testi olmadan da girebiliyor.

Konuya dair Türkiye’deki birçok üniversiteden soL'a ulaşan öğrenciler de, yaşanılan tedbirsizliğe dair değerlendirmede bulundu:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (Mert): Aşı tavsiyesi ve PCR testi zorunluluğu üniversiteler açılamadan birkaç hafta önce duyurulmuştu. Bu duyuru ile üniversiteler içerisinde aşı karşıtı olan herkesin PCR ile girebileceğini okuyabiliyoruz. Ancak ilerlediğimiz günlerde, hatta tam 1 hafta sonra sadece üniversite kartı ile girişler başladı. Kendi sınıfımdan birkaç arkadaşımın aşı olmadığını biliyordum. Onlar testsiz okula girmeye başladılar ve bu durumun nedenini sorduğumda cevapsız kalmıştı. Zaten birçok öğrenci kapalı alanlarda maske takmıyor. Bu konuya dair de bir denetim maalesef yok.

'Rektörlük ve dekanlıktan hiçbir açıklama yapılmadı'

Özellikle, 700 kişi üzeri yemekhane kuyruklarında zaten dip dibeyiz ve maske takılmadığı zaman risk çok fazla artıyor. Geçtiğimiz hafta eğitim fakültesinden bir arkadaşımız pozitif çıktı ve onu okula almayarak derslere devam ettiler. Takip konusundaki zayıflık ve muhatap sanırım birinin pozitif olması şeklinde ilerliyor. Covid pozitif dışında ne olursak olalım okula girebiliyoruz. Bu duruma dair de rektörlük ve dekanlıktan hiçbir açıklama yapılmadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (Kumsal): Üniversitelerin yüz yüze olacağı açıklandığında aşı olmayanların kampüse girmek için PCR testi yaptırması zorunlu kılınmıştı. Okulun açılmasına 3 gün kala İTÜ rektörlüğü aşı olmayanlardan test istenmeyeceğini, HES kodunun risksiz okunmasının yeterli olacağını açıkladı.

'Fakülteler farklı hareket ediyor'

İstanbul Üniversitesi (Buse): Okulumuzun pek çok fakültesi 27 Eylül’de açıldı. Üniversitenin internet sitesinde okula giriş yapabilmek için iki doz aşı zorunluluğu veya yeterli doz aşı olmayan öğrenciler için belirli aralıklarda PCR testi yapılması gerekliydi. Okulun ilk haftasını geride bıraktık fakat okula girişlerde yalnızca HES kodundaki 'risksizdir' ibaresine dikkat ediliyor, üstelik HES kodunu göstermeden giriş yaptığımız fakülteler de mevcut.

Muş Alpaslan Üniversitesi (Cihan): Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceği ilk açıklandığında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kampüslere giriş için öğrencilerin iki doz aşı yaptırması gerektiği veya PCR testi vermek zorunda oldukları açıklandı. Ekim'de açılmasına karar verilen Muş Alparslan Üniversitesi'nde ise okula giriş için aşının ve PCR testinin zorunluluk olmadığı, öğrenci olduğun takdirde her şekilde okula girilebileceği söylendi.

'Aşı karşıtlığının da önü açıldı'

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (Damla): Necmettin Erbakan Üniversitesi üniversite eğitiminin yüz yüze yapılacağı açıklandığı zaman öğrencilerin sağlığı için her türlü önlemi alacağını duyurmuştu. Okul açılmadan birkaç gün önce aşı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdılar. Yalnızca HES kodunu zorunlu tutarak sağlığımızı koruyabileceklerini düşünüyorlar. Görüyoruz ki önlem almayı pek becerememişler, okul daha açılmadan gelen bu açıklamayla yeterince önlem alabileceklerine inanmamışlar. Bu kararla aşı karşıtlığının önü açılmıştır. Sınıflar öğrenciler için zaten kısıtlı bir alan oluştururken sosyal mesafe düşünüldüğünde riskli bir alana dönüşüyor. Bu alanda aşısız ve PCR testi yaptırmamış Covid taşıyan bir öğrencinin hasta olduğunu öğrenmemizin hiçbir yolu kalmamıştır. Sağlığımızı her yönden riske atan bu açıklamayı kabul etmiyoruz.

'En temel temizlik kuralları dahi hiçe sayılıyor'

TKG Sözcüsü Ege Keklik: Üniversitelerde alınmış gibi yapılan ama alınmayan pek çok önlem var. PCR takibini ve aşı kartı zorunluluğunu bir kenara bırakalım, en temel temizlik kurallarının dahi hiçe sayıldığı bir ortamın olduğunun altını çizmek lazım. Tedarik edilmeyen, edilmesi için çaba sarf edilmeyenler arasında el sabunu, dezenfektan gibi en temel hijyen gereçlerinin de olduğunu görüyoruz. Bir yandan e-postalar dolusu bildirimlerle pandemiyle alakalı alınan önlemler sıralanıyor, öte yandan okullarda bambaşka bir tablo var. Yurtlardaki vaziyet için ayrıca bir parantez açmak gerekiyor: Kapasitelerde bir artış olmadığı gibi barınma kriziyle beraber yurtlara yönelik talebin yükselmesiyle öğrenciler dört – beş metrekarelik odalarda en az üç kişi kalmak durumunda bırakıldılar.

'Aşı kartı ibrazı ya da PCR testi zorunluluğu getirilmeli'

Bu göstermelik duruma acil olarak son verilmesi gerekiyor. Acil olarak tam aşı kartı ibrazı ya da PCR testi zorunluluğu getirilmeli ve bunun takibi ciddi şekilde yapılmalı. Temel hijyen gereçleri ve koşulları sağlanmalı. Aksi takdirde üniversitelerin açılmasıyla birlikte bir başka pikin başlamasının sorumlusu üniversite yönetimleri olacaktır. Böyle bir durumu bile isteye yaratıp bir oldu-bittiyle okulların kapanmasını sağlamaya çalışıyorlarsa, bunun tam karşısında duracağımızı şimdiden ilan ediyoruz. Önlemler alınmalı ve üniversiteler açık tutulmalıdır.