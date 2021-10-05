Marmara Üniversitesi yine öğrencileri kapıda bıraktı!

Marmara Üniversitesi pandemi sonrası yeni eğitim öğretim yılına 4 Ekim'de başladı. İki yıl önce Hukuk Fakültesi öğrencileri yetersiz derslikler nedeniyle eğitim hakkından yoksun kalmaları gerekçesiyle rektörlük binasına yürüyerek eylem gerçekleştirmişti. Eylemden yalnızca bir gün sonra amfi dağılımları yeniden organize edilmiş ve fiziki sorunlar bir gecede çözülmüştü.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin iki sene önceki eylemi

Fakat sorunların çözümünden iki yıl sonra, öğrenciler plansızlık ve fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle yeniden aynı sorunları yaşamaya başladı. Derslik planlamaları mevcut öğrenci kapasitesine göre yapılmadığı için öğrenciler koridorlarda ders dinlemeye mecbur bırakılarak mağdur edildi. Kimi öğretim üyeleri de bu şartların ders yapmaya engel teşkil ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Çoğu derste öğrenciler amfilere sığamazken, üniversitenin uyguladığı pandemi önlemleri yalnızca pencerelerin açılması ve dezenfektan konulmasından ibaret kaldı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı amfi planlamaları ve elverişsiz bina koşulları, sağlıklı koşullarda nitelikli eğitim alamayan hukuk öğrencilerinde tepkiye neden oldu.