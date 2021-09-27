Marmara Üniversitesi’nde derslerden ücret istendi!

Marmara Üniversitesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ders seçimleri 27 Eylül 2021 tarihiyle başladı.

Derslerini seçmek ve hakları olan parasız eğitime devam etmek isteyen öğrenciler üniversitelerinin "bys sistemine" girdiklerinde seçtikleri ders başına ücret talep edildiğini gördü. Söz konusu ders ücreti ödenmediği sürece derslerin danışman onayına gönderilmesine izin verilmedi.

Konu hakkında bilgi almak için fakültelerinin öğrenci işlerine ulaşmaya çalışan öğrencilerin telefonları cevapsız kaldı. Danışman hocalarıyla iletişime geçen öğrenciler akademisyenlerin de konudan habersiz olduğunu öğrendi.

Ücretler fakülteye göre değişiklik gösteriyor

Hiçbir açıklama yapılmadan, son dakika öğrencilerin karşısına böyle bir durum çıkarılması öğrencilerin büyük tepkisine neden oldu. Ders başına istenen ücretlerin fakülteden fakülteye değişiklik göstermesi ve öğrencilerin seçimden sonra kredi kartı sayfasına yönlendiriliyor olunmasi durumun sistemsel bir hatadan ziyade planlı ve programlı bir olay olduğunu düşündürüyor.

Öğrenciler hakları olan parasız eğitime bir an önce kavuşmayı ve bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini talep ediyorlar.

'Artık devlet okullarında da okumak parayla!'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de duruma tepki gösterdi. TKG'nin açıklamasında "Marmara Üniversitesi ders seçimlerinde ücret istemeye başladı! Kayıtlar için BYS'ye giren öğrenciler, seçmeli derslerin sisteme ücretli tanımlandığını gördü, eğer dersi almak isterseniz kartla ödeme sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Artık devlet okullarında da okumak parayla!" denildi.

Marmara Üniversitesi ders seçimlerinde ücret istemeye başladı!



Kayıtlar için BYS'ye giren öğrenciler, seçmeli derslerin sisteme ücretli tanımlandığını gördü, eğer dersi almak isterseniz kartla ödeme sayfasına yönlendiriliyorsunuz.



Artık devlet okullarında da okumak parayla! pic.twitter.com/l4qEv0oNZP — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) September 27, 2021

Marmara Üniversitesi geçtiğimiz günlerde de yurt taahhüdü verdiği 100'den fazla öğrenciyi bir gecede evsiz bırakmıştı.