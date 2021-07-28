Üniversiteler 'Hipokrat Yemini'ni değiştiriyor: 'Sapkınlık' dediler...

Sakarya Üniversitesi’nde “Hipokrat Yemini”nin değiştirilmesinin ardından İnönü Üniversitesi’nden de benzer bir adım geldi.

Yeni Akit adlı gerici gazetede yer alan "Sapkın yemine ‘senato’ freni!" başlıklı haberde, "Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına" dair ifadenin yemin metninden çıkarılacağı belirtildi.

Akit’e konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "toplum ve aile değerlerini korumak amacıyla ve cinsel yönelim gibi ifadelerin yer almaması için yemin metinlerinin Üniversite Senatosu’nun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını" söyledi.

Rektör Kızılay, “Yemin metnindeki cinsel yönelim ifadesi buraya bilinçli olarak, gereksiz yere sokuşturulmuştur. Tümüyle toplum ve aile değerlerimizi aşındırmaya hatta tahrip etmeye yönelik girişim olarak değerlendiriyorum” dedi.