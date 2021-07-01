Üniversite tarafından Hipokrat Yemini’nden 'cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağı' bölümü çıkarıldı

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, genç hekimlerin mesleğe başlamadan önce okuduğu Hipokrat Yemini’nden “Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik bölümün çıkarılmasına yönelik açıklama yaptı.

'İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesi ile ciddi bir bağı var'

Sendika.org'da yer alan habere göre Prof. Dr. Nejla Kurul, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde hekimlik andının ‘cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına’ yönelik bölüm ortadan kaldırılıyor. Ve öğrencilere eksik biçimiyle okutulmak isteniyor. Üniversite yönetiminin buna cesaret edebilmesi ciddi bir sorun. Biz ayrımcılığı önlemeye çalışan bu cümlelerin hekimlik andından çıkarılmasının, İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesi ile ciddi bir bağı olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye’nin ayrımcılıklar ülkesi haline geldiğini de söyleyen Kurul, Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nin 2021 Yılı Raporu’na bakıldığında Türkiye’nin 156 ülke arasında 133. sırada yer aldığına da dikkat çekti.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne de seslenen Kurul, hekimlik andının eksiksiz şekilde yeniden okunması gerektiğini ifade etti.