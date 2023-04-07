Üniversiteden 'oruç' dayatması: Yemekhaneyi kapattılar

Bazı kamu kurumları, ramazan nedeniyle sabah kahvaltısı ve öğle yemeği çıkarmayı bıraktı, yerine iftarı ekledi. Bu kurumlardan biri de Artvin Çoruh Üniversitesi oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre üniversitenin yemekhanesinde çıkan öğle yemeği uygulamasına, ramazanda ara verildi. Yerine ise yalnızca iftar yemeği eklendi. Yemekhanenin sadece mesai sonrasına denk gelen iftar için açıldığı üniversitede çalışan bine yakın akademik ve idari personelinin zorluk yaşadığı öğrenildi.

Uygulamaya tepki gösteren üniversite bileşenleri “Herkes oruç tutmuyor. Zorunda da değil. Rektörlük, hocaları ve memurları açlığa mahkum etti” açıklaması yaptı. Üniversite yetkilileri ise “ramazan nedeniyle öğle yemeği çıkmayacağını, ramazandan sonra eski düzene dönüleceğini” söyledi.