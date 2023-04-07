Bakan Karaismailoğlu deprem bölgesindeki bant daraltmayla ilgili konuştu: 'Yapılması gerekiyordu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde cep telefonları için uygulanan bant daraltmayla ilgili, "Gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı. Yapılması gereken bir konuydu" dedi.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından afet bölgesinde bant daraltma uygulamasına ilişkin şöyle konuştu:

"Mahkemeye intikal etmiş konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlikte olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten."