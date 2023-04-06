Prof. Dr. Tüysüz 'deprem uyarı raporu' gönderilen 18 ili açıkladı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, davet edildiği TBMM Deprem Araştırma Konseyi toplantısında, JMO'nun 18 kentle ilgili rapor hazırladığını, bu raporların gerekli mercilere gönderildiğini ancak hiçbir kurumdan geri dönüş olmadığını söyledi.

Habertürk'ten Alper Uruşun haberine göre; Tüysüz rapor hazırlanıp uyarıda bulunulan 18 kenti şöyle sıraladı:

"JMO,18 kentimizle ilgili deprem raporu hazırladı. Bu illerimiz Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Konya, Hatay, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa ve Hakkari'ydi.

Bu raporlar, bir yıllık süre içinde, kalabalık bir kurul üyesi tarafından hazırlandı. Belediye başkanlıklarına, valiliklere, ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı'na bu raporlar gönderildi.

Bu raporlarla ilgili tek bir kişi, tek bir kurum bile dönmedi. Bu, depreme karşı ne kadar duyarsız olduğumuzun açık ve net göstergesidir. Bunu yazan uzman kişilerin oluşturduğu bir kurul. Hiç değilse; ne söylüyorsunuz, niçin böyle söylüyorsunuz diye bir dönüşün olması gerekirdi.

24 kent için rapor hazırlanıyor

Aslında raporunu hazırlamakta olduğumuz 24 kent var. Bursa, Bolu, Aksaray, Sakarya, Kütahya ve İzmir üzerine de raporlar hazırlanıyor. Bu illerle ilgili de raporlarımızı bitirince gerekli mercilere göndereceğiz.

Meclis'te de onu anlattım. Bu büyüklükte depremler olduktan sonra hep komisyonlar kurulur, raporlar hazırlanır ancak bunların icraata geçmesinin ihtimali çok düşük olur. Şu anda da aynı kanaatteyim.

Hatay, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin depremselliği beni tedirgin ediyordu ve bunun sonucunu maalesef gördük. Artık dilimizde tüy bitti, söyleyecek bir şey de yok. Artık depremi bir şekilde ciddiye almak gerekiyor yoksa geleceğimiz iyi görünmüyor."