AFAD 2 ayda meydana gelen deprem sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından meydana gelen deprem sayısına ilişkin açıklama yaptı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerin ardından 6 Şubat ve 6 Nisan tarihleri arasında 24 bin 927 depremin meydana geldiği belirtildi.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
- Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan Depremlerinden sonra 06 Şubat-06 Nisan arası 24.927 deprem meydana gelmiştir.
- Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir.
📌#Kahramanmaraş #Pazarcık #Elbistan Depremlerinden sonra 06 Şubat - 06 Nisan arası 2⃣4⃣.9⃣2⃣7⃣ deprem meydana gelmiştir.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 6, 2023
📌 Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir. pic.twitter.com/vKocGpGqz4