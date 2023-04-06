AFAD 2 ayda meydana gelen deprem sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından meydana gelen deprem sayısına ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerin ardından 6 Şubat ve 6 Nisan tarihleri arasında 24 bin 927 depremin meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan Depremlerinden sonra 06 Şubat-06 Nisan arası 24.927 deprem meydana gelmiştir.

Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir.