AFAD 2 ayda meydana gelen deprem sayısını açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan tarihleri arasında 24 bin 927 depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından meydana gelen deprem sayısına ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerin ardından 6 Şubat ve 6 Nisan tarihleri arasında 24 bin 927 depremin meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

  • Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan Depremlerinden sonra 06 Şubat-06 Nisan arası 24.927 deprem meydana gelmiştir.
  • Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir.

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