Üniversitede taşeron güvenlik şirketinden kadın işçiye şiddet ve tehdit!

DİSK’e bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikası (DİSK Güvenlik-Sen) Ankara’daki OSTİM Teknik Üniversitesi’nde bir üyesinin taşeron güvenlik şirketinin yöneticisinin şiddetine maruz kaldığını, bugün ise patronun oğlu tarafından telefonla aranarak mafyatik söylemlerle tehdit edildiğini açıkladı.

Sendika dün yaptığı basın açıklamasında Ankara’da faaliyet gösteren OSTİM Teknik Üniversitesi’nde alt taşeron firma olarak hizmet veren Bordo Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yöneticisi Rafet U.’nun sendika üyesi Merve Açıkgöz’ü şiddete maruz bıraktığını, şirket hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

Yeni bir açıklama yapan DİSK Güvenlik Sen şirketin sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Mahmut K.’nin Açıkgöz’ü arayarak açık ve aleni şekilde tehdit ettiğini bildirdi:

Bugün gelinen noktada ise hukuk tanımaz ve mafyatik yöntemlerle hareket eden, şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Mahmut K. isimli şahıs, üyemizi telefonla arayarak açık ve aleni şekilde tehdit etmiştir. Söz konusu şahıs, üyemizin hayatına yönelik tehditlerde bulunmuş, Ankara ili içerisinde hiçbir firmada iş bulamayacağını ifade etmiş ve ertesi gün Ankara’ya geleceğini belirterek tehditlerini sürdürmüştür.”

BASINA VE KAMUOYUNA



28.04.2026 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamasında; Ankara'da faaliyet gösteren OSTİM Teknik Üniversitesi'nde alt taşeron firma olarak hizmet veren Bordo Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yöneticisi Rafet U. tarafından…

'Bu tür mafyatik söylemler kullananlara nasıl faaliyet izni veriliyor?'

OSTİM Teknik Üniversitesi yönetimine seslenen DİSK Güvenlik Sen “Ana işveren olarak sorumluluklarınız bulunmaktadır. Üyemiz Merve Açıkgöz’ün başına gelebilecek herhangi bir olumsuzlukta doğrudan sorumlu olacağınızı kamuoyuna bildiriyoruz” diye belirtti.

İçişleri Bakanlığı’na ve ilgili valilik makamına da çağrıda bulunan sendika “Bu tür mafyatik söylemler kullanan, tehdit ve baskı ile hareket eden kişilere hangi denetim ve inceleme süreçlerinden sonra 'Özel Güvenlik Faaliyet İzni’ verilmektedir? Kendi çalışanını dahi koruyamayan, aksine tehdit eden bu anlayışın gençlerimizin eğitim gördüğü kurumlarda can ve mal güvenliğini sağlaması mümkün müdür?” diye sordu.

Bu kişilerin işçilerin kıdem, ihbar ve fazla mesai gibi en temel yasal haklarını gasp etmek için tehdit ve yıldırma politikaları uyguladığı kaydedilen açıklamada, bu zihniyetin güvenlik hizmeti sunmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

'İşçiyi tehdit edenler bilmelidir: Bir adım dahi geri atmayacağız'

Açıklamada “İşçiyi tehdit edenler şunu iyi bilmelidir: Haklarımızdan bir adım dahi geri atmayacağız” denilerek şunlar kaydedildi: