Üniversitede harem-selamlık iftar etkinliği: Etkinlik öncesi rektöre hediye

İstanbul'da bulunan Türk Alman Üniversitesi'nde faaliyet gösteren 'Fikir ve Medeniyet Kulübü' isimli topluluğun, üniversite kampüsünde harem-selamlık iftar düzenleyeceği ortaya çıktı.

17 Nisan tarihinde düzenlenmesi planlanan iftara ilişkin okuldaki iletişim gruplarına atılan mesajda "Medeniyetimizin önemli sembollerinden birisi olan Ramazan iftarını, üniversitemizin kampüsüne taşıyoruz! İftar soframız, Türk-Alman Üniversitesi mensupları, mezunları ve onların daveti ile gelecek herkese açıktır. Sizler de muhabbet halkamızı genişletmek için iftara davette bulunabilirsiniz" ifadelerine ve katılım formunun linkine yer verildi.

Katılım formunda etkinliğe dair paylaşılan bilgilerde, etkinliğin harem-selamlık düzeninde gerçekleştirileceği belirtilerek, "İftarımız rektörlük karşısındaki yeşillik alanda hasırlar üzerinde kadın-erkek ayrı oturmak suretiyle gerçekleşecektir" denildi.

Ettinlik planının ise iftar, akşam namazı, çay ve tatlı ikramı ile devam edeceği, teravih namazı ile son bulacağı bilgisi paylaşıldı.

Etkinlik öncesi rektöre ziyaret ve hediye

Söz konusu etkinliğin duyurulmasının ardından Türk Alman Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderi dikkat çekti.

Paylaşımda, Fikir ve Medeniyet Kulübü isimli topluluk üyelerinin 24 Mart tarihinde okulun rektörü Cemal Yıldız'ı ziyaret ettiği belirtildi. Söz konusu ziyarete başka akademik personelin de katıldığı aktarılırken, "kulübün amaç ve faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Kulübün yapmayı planladığı etkinlikleri de aktardığı görüşmede, Rektör Yıldız'a hediye takdim edildiği de belirtildi.

'İftar etkinlikleri AKP'li Beykoz Belediyesi tarafından düzenleniyordu'

Konuya dair soL'a bilgi veren bir Türk Alman Üniversitesi öğrencisi, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda da okulda iftar etkinlikleri düzenleniyordu ama o etkinlikler AKP'li Beykoz Belediyesi tarafından düzenleniyordu.

Kadınların ve erkeklerin ayrı oturtulacağı bu etkinlik ise Fikir ve Medeniyet Kulübü ile okul yönetimi tarafından düzenleniyor."