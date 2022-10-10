Mezunların etkinliğine izin vermeyen Boğaziçi Rektörlüğü'nden harem selamlık iftara onay

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Melih Bulu'yu ardından ise Naci İnci'yi rektör olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ederken; rektörlük dün Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin mezunlar günü etkinliğine 'çalışmalar' bahanesiyle izin vermemişti.

Gerçek Gündem'in haberine göre; çalışma bahanesi ile mezunlar günü etkinliğini engelleyen rektörlük, İslami Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) düzenlediği 'tanışma iftarına' ise izin verdi.

BİSAK'ın 'tanışma iftarı' olarak duyurduğu etkinlikte kadın ve erkek öğrencilerin harem selamlık oturduğu görülürken, 'Müminler kardeştir' yazılı pankart açıldı.