Üniversite yerleşkesinde ücretli geçiş sistemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi, Meşelik Kampüsü'nde tıp fakültesi ile eğitim bilimlerinin güzergahlarını turnikeler ve ücretli hızlı geçiş sistemi (HGS) ile ayırdı.

DHA'nın haberine göre, araçlı geçişlerde bir defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirlendi.

Kararın iptali için dava açıldı

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 no'lu Şube Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, üniversitedeki 5 sendikanın ücretli geçişler konusunda ortak hareket ederek kararın iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını söyledi. Üniversite yönetiminin bariyerlerle güzergah ayırmasına karşı olmadıklarını ancak ‘HGS’ ile ücretlendirilmesine tepkili olduklarını ifade eden Şube Başkanı Yer, “Bariyerlerin yapılması, yoğunluk ya da trafik durumu yönetimin bileceği bir konu. Biz ücretlendirme kısmına tarafız ve tepkiliyiz. Biz, bizimle ilgili olan kısma tepkiliyiz, kabul etmiyoruz. Üniversitenin güvenliği sağlansın, girişler kontrol altına alınsın hiç itiraz etmiyoruz ama şu ücretlendirmeyi bir söyleseler. Niye bunun ücretini çalışanlardan istiyorlar? İstediğimiz cevap bu. Niye çalışanlardan isteniyor bu yatırımın karşılığı?" dedi.

'Hızlı geçiş isteyenlerden ücret alınacak'

Yaklaşık 30 bin örgün öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yönetim, tepkiler üzerine internet sitesinde açıklama yaptı. 2018'de araştırma görevlisi olan Volkan Bayar’ın 4 akademisyeni öldürdüğü olayın hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi:

"Meşelik Yerleşkemizin bölünmesi ve yaya olarak giriş yapacaklar için kartlı turnike sistemiyle kontrol sağlanması, araçla giriş yapacaklar için ise HGS sisteminin devreye alınması kararına varılmıştır. Yerleşkemize yaya olarak girişler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Yerleşkeye araçlarıyla giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır."

Yerleşkedeki güzergahlar üzerinde turnike, bariyer ve HGS kurulum çalışmaları sürüyor. Üniversite yönetiminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra ücretli geçiş sistemine geçileceği öğrenildi.