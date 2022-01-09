Üniversite öğrencisi 7. kattan 'düştü' iddiası: 2'si polis 3 kişi gözaltında

Kocaeli Körfez’de, bir polis memuruyla birlikte yine bir polis memuru olan O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiği iddia edilen üniversite öğrencisi, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 7’nci kattaki dairenin penceresinden "düştü". Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, iki polis memuru ve evde bulunan bir genç kız gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, iddiaya göre polis memuru A.B. ile birlikte gittiği polis memuru O.Ç.’nin 7. katta bulunan evinin penceresinden aşağı "düştü".

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.