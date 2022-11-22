Üniversite öğrencilerini 'gezi' diye Erdoğan'ın açılışına götürüyorlar

Yapımı yaklaşık 10 yılı bulan ve dünyanın en büyük beşinci barajı olarak tanıtılan Artvin Yusufeli Barajı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ancak AKP'nin yaptığı birçok açılış gibi bu açılıştan da ilginç bilgiler geliyor.

Öğrencileri Artvin gezisi diye baraj açılışına götürüyorlar

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri "Artvin gezisi" duyurusu ile yola çıkacakken, Yusufeli Barajı açılışına götürüleceklerini öğrendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Yakutiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve soL Haber'e konuşan bir öğrenci "Artvin gezisi için kayıt topladılar öğrencilerden. Ben de ismimi yazdırdım. Az önce hazırlıklarımızı tamamlarken otobüsün önce açılışa gideceğini, açılışa katılacağımızı, Artvin gezisini ise daha sonra yapacağımızı öğrendik" dedi.

Yaklaşık bir hafta öncesinden duyurulan "Artvin Gezisi" için isimlerini yazdıran öğrencilerin gezi öncesinde baraj açılışı törenine katılacaklarının söylenmesi öğrenciler arasında tepkiyle karşılandı. Gezi planına açılış programının eklendiğini otobüse binmeden hemen önce öğrenen öğrencilerden birçoğu gezi planını iptal ederek programa katılmaktan vazgeçti. "Erzurum çevresindeki illeri merak ediyoruz. Ben Artvin'i daha önce hiç görmemiştim. Bizim bu merakımızı kullanıyorlar resmen. Vazgeçtim gitmekten. Bir daha da nasıl giderim nasıl imkan bulurum bilmiyorum" diyen öğrenciler yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Baraj inşaatı yandaşları zengin etmesiyle gündem olmuştu

Yapım maliyetinin 3,4 milyar lira olduğu bilinen Yusufeli Barajı dünyanın en büyük beşinci barakı olarak biliniyor. Yapım sürecinde birçok kez evlerinin yeri değişen Yusufeli ilçesinde yaşayan yurttaşlar, ilçenin sürekli yer değiştirmesinden dolayı mağdur olmuştu. Bugün aynı zamanda baraj açılışına ilave olarak yeni ilçe merkezinin de açılışı gerçekleşecek.

Tüm baraj, yol yapım ve benzeri ihaleler Cengiz, Limak ve Kolin inşaata gitmişti.