Üniversite öğrencileri: İlayda Zorlu’nun ölümündeki tüm sorumlular yargılanmalı

Üniversite öğrencileri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi İlayda Zorlu’nun ölümünün “intihar” olarak yansıtılmasına tepki gösteriyor. Geçen hafta İlayda Zorlu'nun ölümünün aydınlatılması için eylemler yapan öğrenciler bugün Marmara Üniversitesi ve Kadıköy Süreyya Operası önünde açıklama yaptı.

Açıklamalarda “İlayda Zorlu’nun 8 Mart’ta katledilen kadınların hesabını sorduğu için polisin hukuksuz aile aramalarıyla hedef gösterildiği ve ardından maruz bırakıldığı aile baskısı ve şiddet sonucunda yaşamını yitirdiği” kaydedildi.

İlayda’nın ölümünün münferit bir olay olmadığı kaydedilen açıklamada “Sokakta mücadele ettiği için polis tarafından ailesine hedef gösterilmiş, hukuksuz aile aramalarıyla baskı altına alınmış, aile içi şiddetin içine itilmiştir. Gençliği sindirmek için kullanılan bu yöntem yeni değildir. Yıllardır öğrencilere, devrimcilere, hak arayanlara aile baskısı, ajanlaştırma, tehdit ve gözdağı dayatılmaktadır. Devlet bir yandan yoksulluğu, sömürüyü ve geleceksizliği büyütürken diğer yandan buna itiraz edenleri baskıyla susturmaya çalışmaktadır” denildi.

Geçen hafta yapılan eylemlerde 79 kişinin gözaltına alındığı, Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden iki öğrencinin tutuklandığı hatırlatılan açıklamada “İlayda Zorlu’yu ölüme iten polis babası, ailesini arayıp şikayet eden polis ve talimatı verenler yargılanmıyorken iki arkadaşımız tutuklu yargılanıyor. Dün İlayda için sokaklara çıkan üniversitelileri tutuklayanlar, bugün Ankara’da hakları için direnen madencileri ablukada tutuyor, gözaltına alıyor" ifadelerine yer verildi.

Tutuklanan öğrenciler Eren ve Ekin’in serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada “İlayda Zorlu’nun ölümündeki tüm sorumlular yargılanmalıdır. İşkence, aile aramaları ve ajanlaştırma politikaları son bulmalıdır. Bu tutuklamalar bizi yıldıramayacak” diye belirtildi.