İlayda Zorlu için dört kentte protesto: 'Bu bir intihar değil cinayettir'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu, Hatay Kırıkhan’daki aile evinde, babasına ait silahtan çıkan kurşunla şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Yerel basın ve ajanslar 18 yaşındaki Zorlu'nun ölümünü, önce “kaza” sonra da “intihar” diyerek duyurdu. Bu haberlere göre polis baba ve öğretmen anne, 17 Nisan akşam saatlerinde evlerine vardıklarında kızlarını kendisini göğsünden vurmuş halde buldu.

Öğrenci Kolektifleri'nden yapılan açıklamada ise İlayda Zorlu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemlerine katıldığı için ailesi tarafından baskıya maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, “Arkadaşımızın ailesi polis tarafından ‘Kızınız eylemlere, 8 Mart yürüyüşüne katılıyor’ denilerek provoke edilmiş, arkadaşımız aile içinde tehditlerine maruz kalmış ve bu sürecin sonunda hayattan koparılmıştır” denildi.

Dört ilde protesto edildi

İlayda Zorlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için dün Ankara, İstanbul, Trabzon ve İzmir’de eylemler yapıldı.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan gençlik örgütleri, Zorlu'nun polis tarafından hedef haline getirildiğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

İlayda, üniversite yoksulluğuna karşı bizimle mücadele eden, 8 Mart’ta kadın hakları için sokağa çıkan ve demokratik üniversite talebini yükselten bir arkadaşımızdı. Ailesi tarafından eve kapatılma, okula gönderilmeme ve eğitim hakkının engellenmesiyle tehdit edilen İlayda, maruz kaldığı sistematik baskıların sonucunda yaşamını yitirdi.

Ankara (Fotoğraf: Sendika.org)

Gençlik örgütleri, daha önce de benzer uygulamalara karşı defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, “Ailelerimizin aranmasına, hakkımızda asılsız ithamlar oluşturulmasına son verilmesini istedik, ancak taleplerimiz dikkate alınmadı” dedi.

Yüksel Caddesi’nde yapılmak istenen eyleme polis biber gazıyla müdahale etti. Eyleme katılan dokuz kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenen bir kişiyse hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınanlar gece saatlerinde serbest bırakıldı.

İstanbul'da 79 kişi gözaltında: Avukatlar engellendi

İstanbul Kadıköy'deki buluşmanın adresi Bahariye Caddesi’ydi. Yüzlerce polis tarafından ablukaya alınan caddede aralarında Halkevleri Genel Başkanı Evrim Çakır’ın da bulunduğu 79 kişi gözaltına alındı.

"İzinsiz eyleme katılmak" ve "devlet kurumlarını aşağılamak" iddialarıyla suçlanan 79 kişinin bugün Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul (Fotoğraf: Sendika.org)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi avukatları, gözaltı sürecinde ciddi hak ihlalleri yaşandığını duyurdu.

Avukatlar, gece boyunca emniyete alınmadıklarını belirterek şu ifadeleri paylaştı:

Kolluk, darp edilerek gözaltına alınan ve saatlerce ters kelepçeyle bekletilen müvekkillerimizin ve avukatların işkenceye ilişkin beyanlarını ifade tutanağına geçirmiyor, tutanaktaki sorulara yanıtları ise değiştirerek yazıyor. İşkenceyi gizlemenize, aklamanıza izin vermeyeceğiz!

'Suçlusunuz, hesabını vereceksiniz'

İlayda Zorlu'nun ölümü, İzmir'de Alsancak ÖSYM binası önünden Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yapılan yürüyüş ve açıklamayla protesto edildi.

“Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. İlayda’nın katilleri hesap verecek” yazılı pankartın taşındığı eylemde şu açıklama yapıldı:

Hukuksuzca aile araması yapıp yalana dayalı provokatif bilgiler veren polisler, polislere bu talimatı verenler; İlayda’ya baskı ve şiddet uygulayan, ölümüne neden olan silahın sahibi babası yargılanıp, hesap verecek. Katillerinden, bu cinayetin sorumlusu olan herkesten bir bir hesabını soracağız. Suçlusunuz, hesabını vereceksiniz.