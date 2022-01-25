Unilever şirketi 1,500 yöneticinin işine son verecek

Unilever şirketi dünya genelinde yönetici pozisyonundaki 1,500 kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Unilever, yönetici olarak çalışan 1,500 çalışanını işten çıkartma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel çerçevede yeniden yapılanma planına dikkat çekilirken yönetici pozisyonunda çalışanların yüzde 15’inin işine son verileceği bildirildi.

Durumdan fabrika çalışanları etkilenmeyecek

Açıklamada, “Önerilen yeni organizasyon modeli, üst düzey yönetici pozisyonunda yaklaşık yüzde 15, daha alt düzey yönetim rollerinde yüzde 5, dünya genelinde yaklaşık 1,500 role eşdeğer bir azalma ile sonuçlanacak. Fabrika çalışanlarının bu değişikliklerden etkilenmesini beklemiyoruz" ifadesine yer verildi.

Bilindiği üzere, İngiltere merkezli Unilever’in dünya genelinde 149 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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