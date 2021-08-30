UNICEF: Kabil'deki hava saldırısında en az 7 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) temsilcisi Herve De Lys, dün Kabil'deki hava saldırısında en az 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

UNICEF Afganistan temsilcisi Herve Ludovic de Lys, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünkü insansız hava aracı saldırısında en az 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan Lys bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilmediklerini savundu.

Basın toplantısında konuşan UNICEF temsilcisi "Bildirebileceğimiz çocuk sayısı 7. Yedi çocuk öldürüldü. Saldırının arkasında kim olduğunu bilmiyoruz" dedi.

ABD dün Kabil'de havalimanı yakınlarında "IŞİD-H militanlarının olduğu bir patlayıcı yüklü aracı" İHA saldırısıyla hedef aldığını iddia etmişti.

Ancak Kabil'den gelen haberler, vurulan araçta ve çevresinde çok sayıda çocuk olduğu ve saldırıda yaşları 2 ile 40 arasında değişen en az 10 sivilin yaşamını yitirdiği yönünde.

El Cezire de bugün yayımladığı haberinde saldırıda vurulan aracın ve hasar gören evin ülkeden gitmek için hazırlık yapan bir aileye ait olduğu ve iki aileden çok sayıda çocuk ile yetişkin sivilin yaşamlarını yitirdiğini duyurdu.

Taliban da dün ABD'nin hava saldırısını kınayan bir açıklama yapmıştı.