ABD'den Kabil'de hava saldırısı: Aralarında çocukların da olduğu ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin hava saldırısı sonucu bir evde meydana gelen patlamada, CNN'e göre en az 6'sı çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. AP haber ajansı ise yaşamını yitiren sivillerden en az 3'ünün çocuk olduğunu duyurdu.

ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan ilk açıklamada Kabil Havalimanı'na gitmekte olan IŞİD Horasan militanlarının bulunduğu patlayıcı yüklü bir aracın İHA ile hedef alındığı kaydedilmiş, hedefin "başarıyla vurulduğu" ifade edilen açıklamada sivil kayıplara yönelik bir ifade yer almamıştı.

CENTCOM'dan daha sonra yapılan açıklamada ise hava saldırısının sonucu olarak sivil ölümü haberlerinin soruşturulduğu belirtildi.

CENTCOM Sözcüsü Billi Urban yaptığı açıklamada, ABD ordusunun "Bugün Kabil'de bir taşıta saldırısının ardından sivil kayıp haberlerinin farkında olduğunu" belirtti. Urban vurulan patlayıcı yüklü aracın yok edilmesinin sonucu olarak güçlü ardıl patlamalar olduğunu iddia ettiği açıklamasında ABD ordusunun bu patlamalardaki sivil kayıplara ilişkin haberleri halen soruşturmakta olduğunu söyledi.

Urban "Herhangi bir olası masum canın kaybı bizi derinden üzer" ifadesini kullandı.

Bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından Kabil polisi Sputnik International'e başkentin 15. bölgesine bir roketin isabet ettiğini söyledi. İlk bulgulara göre roketin bir konuta isabet etmesi sonucu iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yerel medya ilk haberlerinde saldırıda bir kadın ve çocuğunun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Taliban Sözcüsü: ABD hava saldırısı düzenledi

Taliban, havalimanına saldırı için gitmekte olan bir intihar bombacısının içinde bulunduğu aracın ABD tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

AP'nin haberine göre Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid gazetecilere gönderdiği mesajda saldırının patlayıcı yüklü bir aracı hedef aldığını bildirdi. Taliban sözcüsü mesajında ayrıntılara yer vermedi. AP konuyla ilgili henüz ABD askeri yetkililerine ulaşamadığını aktardı.

ABD insansız hava aracıyla saldırdı

Reuters'a konuşan bir ABD askeri yetkilisi Kabil'de bir araca insansız hava aracıyla saldırıda bulunduklarını doğruladı. Sözkonusu yetkili Kabil Havalimanı'na gitmekte olan bir araçta birden fazla IŞİD'li intihar bombacısı olduğunu, ABD'nin İHA ile saldırısının "güçlü ikincil patlamalar"a yol açtığını söyledi.

CENTCOM: IŞİD-H'ye hava saldırısı düzenledik

Saldırıyla ilgili ABD cephesinden resmi açıklama ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban tarafından yapıldı.

Urban yaptığı yazılı açıklamada "ABD askeri güçleri bugün Kabil'de bir araca insansız hava aracıyla yürüttüğü kendini savunma saldırısında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik eli kulağında bir IŞİD-H tehdidini elimine etmiştir" ifadesini kullandı.

CENTCOM sözcüsü "hedefi başarıyla vurduklarından emin olduklarını" duyururken, "Araçtan kaynaklanan kaydadeğer ikincil patlamalar, yüklü miktarda patlayıcı madde bulunduğuna işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

Urban "Şu aşamaya kadar böyle bir emare olmasa da sivil kayıplar olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Gelecekteki olası tehditlere karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.