UNICEF: 2023 yılında 289 çocuk Akdeniz'de yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Orta Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden çocukların sayısının geçen yıla göre iki kat arttığı belirtildi. Çocuk ölümlerinin “güvenli ve yasal yolların yokluğu” nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekildi.

UNICEF'in göç ve yerinden edilme konusundaki küresel şefi Verena Knaus, Cenevre'de düzenlenen BM basın brifinginde yaptığı açıklamada, bu rakamların Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Batı Afrika ve hatta Afganistan'a kadar uzanan çatışmalarla ilgili olduğunu söyledi.

Knaus, sadece 2023 yılının ilk altı ayında 289 çocuğun öldüğünü, bunun da her hafta yaklaşık 11 çocuğun ölümüne denk geldiğini ifade etti. Aynı dönemde karşıya geçmeye çalıştığı kaydedilen toplam çocuk sayısının ise 11 bin 600 civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Ölümlerin kesinlikle önlenebileceğini vurgulayan Knaus, isim vermeden Akdeniz’e kıyısı olan devletleri suçladı:

“Kıyılardaki hükümetlerin eylemsizliği yüzünden kelimenin tam anlamıyla boğuluyorlar. Çocuklar ölüyor çünkü güvenli ve yasal yollar yok. Çocuklar ölüyor çünkü bu tür ölümleri önlemek için sağlam arama ve kurtarma kapasiteleri yok. Ve çocuklar ölüyor çünkü kendi ülkelerinde çok çaresizler ve geçtikleri ülkelerde koruma arayamıyorlar."

Tehlikeli yolculuğu tek başına yapan çocukların sayısına ilişkin de konuşan Knaus, yaklaşık 3 bin çocuğun tek başına geçiş yaptığını ve bu rakamın geçiş yapan tüm çocukların yüzde 71’ine tekabül ettiğini belirterek geçen yıla kıyasla sayılarının üç kat arttığını söyledi.