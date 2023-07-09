Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 10 kayıp

Tunus’un güney kıyıları açıklarında Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumartesi gecesi, Safaks kenti açıklarında 22 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtti.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, "Kurtarılan göçmenlerin ifadesine göre 10 göçmen kayıp” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının Milli Muhafız Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı ekiplerin katkısıyla devam ettiğini aktaran Mesmudi, kurtarılan göçmenlerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildiğini kaydetti. (AA)