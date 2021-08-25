'Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu' Soma'da madenci ailelerinin yanındaydı

Geçtiğimiz yıl Çağdaş Şenyüz adlı yüksek alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi, Şanlıurfa’dan başladığı "Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu"na devam ediyor. Tur için yola çıkan aile dün Manisa'da Somalı madencileri ziyaret ettikten sonra bugün de Çanakkale'deydi.

13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'da 301 madencinin göz göre göre yaşamını yitirdiği katliamda yakınlarını kaybedenleri kurduğu Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Umut'un ailesi Soma katliamında ölen Uğur Çolak'ın babası, dernek başkanı İsmail Çolak ve annesi Gülsüm Çolak'la ve aynı katliamda yaşamını yitiren İsa Sadan'ın babası Hasan Sadan ile bir araya geldi.

Bugün Çanakkale'ye varan aile burada Çanakkale Barosu ve Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirirken ayrıca lösemili çocuklar için pedal çeviren Kemal Yücel'e de eşlik etti.

Adana'dan Çanakkale'ye pedal çeviren Kemal Yücel, 'Her Pedal Bir Umut Olsun' projesi kapsamında şimdiye kadar 227 lösemi hastası için kök hücre bağışı sağladı.

Adalet turu devam ediyor!

Adalet Turu kapsamında şimdiye kadar Urfa'dan Mersin'e, oradan da Antalya ve Muğla'ya dek yol kat edildi. Urfa adliyesi önünde 148 gündür Adalet Nöbeti'nde olan Şenyaşar Ailesiyle, hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesiyle, Haziran Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın aileleriyle ve 19 yaşında öldürülen bisikletçi Umut Yorgun'un ailesiyle görüşüldü.

Gündüz ailesi, başlattıkları turun 18. gününde ise Antalya’da yaşayan 10 Ekim 2015 yılında Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren Korkmaz Tetik’in ailesini ve bu yıl Temmuz ayında İzmir’de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Gündüz Ailesi, Muğla'da sarhoş sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli Oğuzhan Kemçin'in ailesi ile de bir araya geldi.

Tur kapsamında geçtiğimiz günlerde de İzmir'de faşist saldırı sonucu katledilen Deniz Poyraz'ın ve öldürülen bisikletli Zeynep Aslan'ın aileleri ziyaret edilmişti.

Turun önümüzdeki günlerde takip edeceği programsa şöyle:

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]