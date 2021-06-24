Bisikletli ölümleri durdurmak için dava: Katili koruyup bizi dışarı attılar

Duruşma sırasında öldürülen bisikletçiler Nurican Beyazpınar, Zeynep Aslan, Nurican, Sinan Atakan Yavuz'un aileleri de Umut için Ankara'daydı.

17 yaşındaki Nurican Samsun'da uyuşturucu kullanan bir şahıs tarafından geçtiğimiz yıl trafikte öldürülmüştü. Katili serbest bırakıldı.

32 yaşındaki bir çocuk annesi Zeynep Aslan'a İzmir'de bir tır çarpmıştı. Katil "Ben ona değil o bana çarptı" dedikten sonra serbest bırakılmıştı.

13 yaşındaki Sinan Atakan Yavuz'aysa tır çarpmıştı. Yaşamını yitiren Atakan mahkeme tarafından "tam kusurlu" ilan edilmiş, cinayetin ardından olay yerinden kaçan tır şoförüne ise kusursuz raporu verilmişti.

Aileler bisikletli cinayetlerini durdurmak, benzer örneklerin gelecekte yaşanmaması için kampanyalarını sürdürüyorlar. Ailelerin temel talepleri arasında bisikletli cinayetlerinin "trafik kazası" şeklinde görülmesi yerine ağır ceza mahkemelerine taşınması ve bisikletin bir ulaşım ve spor aracı olarak ülkede hukuki ve fiziki altyapıya sahip olması bulunuyor.