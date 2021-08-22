Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu öldürülen bisikletçi Zeynep Aslan'ın ailesinin yanındaydı

Geçtiğimiz yıl Çağdaş Şenyüz adlı yüksek alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi, Şanlıurfa’dan başladığı "Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu’na” İzmir'de devam ediyor. Tur için yola çıkan aile geçtiğimiz yıl öldürülen bisikletçi Zeynep Aslan'ın ailesini ziyaret etti.

Tur kapsamında İzmir'e ulaşan tur ekibi dün de faşist saldırı sonucu katledilen genç kadın Deniz Poyraz'ın ailesini ziyaret etmişti. Umut'un ailesi ülke çapında ziyaret ettiği bölgelerde adalet arayındaki yurttaşlarla görüşmeye devam ediyor.

Katil 'Ben değil, o bana çarptı' demiş serbest kalmıştı

32 yaşındaki Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep geçtiğimiz yıl antreman sırasında kamyon çarpması sonucunda öldürülmüştü.

"Kazanın" ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ölen Zeynep Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon şoförü Aycan Yörük'ün ise, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' için 'asli kusurlu' olduğu bildirildi. Ancak Yörük ilk duruşmada "Ben değil, o bana çarptı" diyerek tahliye olmuştu.

Adalet turu devam ediyor!

Adalet Turu kapsamında şimdiye kadar Urfa'dan Mersin'e, oradan da Antalya ve Muğla'ya dek yol kat edildi. Urfa adliyesi önünde 148 gündür Adalet Nöbeti'nde olan Şenyaşar Ailesiyle, hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesiyle, Haziran Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın aileleriyle ve 19 yaşında öldürülen bisikletçi Umut Yorgun'un ailesiyle görüşüldü. Gündüz ailesi, başlattıkları turun 18. gününde ise Antalya’da yaşayan 10 Ekim 2015 yılında Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren Korkmaz Tetik’in ailesini ve bu yıl Temmuz ayında İzmir’de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Gündüz Ailesi, Muğla'da sarhoş sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletli Oğuzhan Kemçin'in ailesi ile de bir araya geldi.

Tur kapsamında dün de faşist saldırı sonucu katledilen genç kadın Deniz Poyraz'ın ailesini ziyaret edilmişti.

Turun önümüzdeki günlerde takip edeceği programsa şöyle:

23 Ağustos Pazartesi: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

24 Ağustos Salı: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

25 Ağustos Çarşamba: Manisa Soma [Soma Maden İşçileriyle görüşme]

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]