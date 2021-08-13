'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' turu Mersin'de devam ediyor

Umut Gündüz’ün ailesi öncülüğünde başlatılan adalet turu Mersin’de ziyaret ve etkinlerle devam etti. Tur kapsamında Mersin Bisikletli Gezginler Derneği’yle sürüş etkinlikleri gerçekleştirilirken, daha sonra Yenişehir Belediyesi, İnsan Hakları Derneği, Mersin Barosu ve Mersin Zirve Dağcılık Kulübü'nün yanı sıra siyasal parti temsilciliklerine ziyaretlerde bulunuldu.

Adalet turu ekibi gittiği her yerde bisikletlilerin yaşam hakkı için bisikletlilerinin taleplerinin göz aradı edilmemesi gerektiğini belirterek cezasızlığın son bulması ve bisikletli ölümlerin artık yaşanmaması için mücadelelerini sonuna kadar sürdürme sözü verdi.

Tur bugünden itibaren Anamur'dan devam edecek.

Adalet için pedal çeviriyorlar

'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' turu bu ayın başında ulusal sporcu Umut Gündüz'ün hatırasına başlatılmıştı. 15 Temmuz 2020 günü antrenmandan dönerken Umut Gündüz'e Çağdaş Şenyüz isimli yüksek alkollü sürücü aracıyla çarpmış ve kaçmıştı. Olay yerinde plakası bulunan Şenyüz daha sonra yakalanmış ancak 4 ay sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada Şenyüz hakkında tutuklama kararı çıkmazken Umut'un ailesinin davanın ağır ceza mahkemesine taşınması talepleri reddedilmişti.

Umut'un ailesi bisikletli ölümlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Adalet Turu kapsamında şimdiye kadar Urfa'dan Mersine dek yol katedildi. Tur kapsamında katedilen yolda Urfa adliyesi önünde 148 gündür Adalet Nöbeti'nde olan Şenyaşar Ailesiyle, hentbolcu Merve Akpınar'ın ailesiyle, Haziran Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın aileleriyle ve 19 yaşında öldürülen bisikletçi Umut Yorgun'un ailesiyle görüşüldü.

Tur'un önümüzdeki programıysa şöyle:

13 Ağustos Cuma: Anamur

14 Ağustos Cumartesi: Anamur

15 Ağustos Pazar: Anamur

16 Ağustos Pazartesi: Alanya [Bisikletli Aile görüşmesi]

17 Ağustos Salı: Antalya [Bisiklet Topluluğu]

18 Ağustos Çarşamba: Fethiye [Bisiklet Topluluğu]

19 Ağustos Perşembe: Ortaca [Bisiklet Topluluğu]

20 Ağustos Cuma: Marmaris [Bisiklet Topluluğu]

21 Ağustos Cumartesi: Bodrum [Bisiklet Topluluğu]

22 Ağustos Pazar: İzmir [Zeynep Aslan Ailesiyle görüşme]

23 Ağustos Pazartesi: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

24 Ağustos Salı: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

25 Ağustos Çarşamba: Manisa Soma [Soma Maden İşçileriyle görüşme]

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]