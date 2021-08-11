'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' turunun Mersin ayağı bugün başladı

15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün neden olduğu kaza sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün ailesinin "Umut için Adalet, Herkes İçin Adalet" turu devam ediyor.

Tur kapsamında ailenin Mersin'deki ilk ziyareti, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği'ne oldu.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Umut'un ailesinin ziyaretinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"15 Temmuz 2020 günü bir arabanın alkollü sürücüsünün arkadan çarpması sonucu Ankara’da yaşamını yitiren Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Umut Gündüz’ün (19) ailesi Asuman ve Menderes Gündüz derneğimizi ziyaret ettiler. Yaşadıkları büyük kayıp ve acı sonrası verdikleri hukuk mücadelesini kamuoyu ile paylaşmak, bisiklet kazalarına ve sonrasında oluşan hukuki zorluk ve cezasızlığı duyurmak, bisikletli ölümlerine farkındalık oluşturmak için çıktıkları bir aylık STK ziyaretleri turunda ziyaret ettikleri derneğimizde, yaşanan süreç hakkında bilgi verdiler. Hukuk mücadelesindeki kederli ve azimli ailenin acısını paylaştık, olayın olduğu günden beri verdiğimiz desteğin azalmadan süreceğini belirttik."

'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' turunun Mersin ayağı, yarın devam edecek.