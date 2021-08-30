'Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet!' turu İstanbul'da

Geçen yıl Ankara'da yüksek hızla giden bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu katledilen genç sporcu Umut Gündüz'ün ailesinin 1 Ağustos'ta Şanlıurfa'dan başlattığı "Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet" turu dün İstanbul'daydı.

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Caddebostan sahiline kadar Umut Gündüz için sürdü.

Solcu Liseliler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet! #UmutaSesOl'mak için Yoğurtçu Parkında başladığımız bisiklet sürüşümüz Caddebostan sahilinde son buldu" diye yazdı.

Liseliler sürüşün ardından bir forum gerçekleştirerek "bisikletli ölümlerinin son bulmasını ve yaşanan cinayetlerin adilce yargılanmasını" isteyerek bunun için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.