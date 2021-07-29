Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu başlıyor

Geçtiğimiz yıl Çağdaş Şenyüz adlı yüksek alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi, 1 Ağustos’ta Urfa’da “Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet Turu’na” başlayacaklarını açıkladı.

Gündüz ailesinden yapılan açıklamada, ülkenin dört bir yanından gelecek olan adalet mağdurlarının da desteğiyle birlikte mücadele edecekleri ifade edildi.

Herkesten destek beklediklerini belirten Gündüz ailesince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu kaybettiğimiz Umut için Adalet arayışımız daha büyük bir mücadele ile devam ediyor.

24 Haziran'da ilk mahkemenin olduğu gün katil sürücünün tutuksuz yargılanma kararı ile bu mücadelemiz Umut için Adalet herkes için Adalet düşüncesiyle daha güçlü bir yola evrilmiştir.

Umut'un Ailesi 1 Ağustosta çıkacakları yolculukta Türkiye'nin dört bir yanından Adalet Mağduru aileleri ziyaret edecek ve birlikte daha güçlü bir ses ile Adaletin tecellisi için biraraya gelecekler.

'Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu' 1 Ağustos'ta Şanlıurfa'dan başlayacaktır.

#umutasesol"

Umut İçin Adalet Herkes için Adalet Turu



"Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu" 1 Ağustos da Şanlıurfadan başlayacaktır. #umutasesol pic.twitter.com/evcFCACSil — Umut'A SESOL (@umutasesol) July 29, 2021

Ne olmuştu?

15 Temmuz 2020 günü antrenmandan dönerken Umut Gündüz'e Çağdaş Şenyüz isimli yüksek alkollü sürücü aracıyla çarpmış ve kaçmıştı. Olay yerinde plakası bulunan Şenyüz daha sonra yakalanmış ancak 4 ay sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada Şenyüz hakkında bir tutuklama kararı çıkmazken Umut'un ailesinin davanın ağır ceza mahkemesine taşınması talepleri reddedilmişti.