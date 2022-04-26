Umut Gündüz'ün katilinin dilekçesi pes dedirtti: 'Bu çok çirkin bir hakaret'

Bisiklet sporcusu Umut Gündüz cinayeti hakkında görülen davada mahkeme katil Çağdaş Şenyüz'e 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermiş, tutuklama kararı da çıkarmamıştı.

Umut’un ailesini ve kamuoyunu tatmin etmeyen, adalet duygusunu zedeleyen mahkeme kararı tartışma konusu olurken, Umut’un ailesinin katil Çağdaş Şenyüz'e açtığı manevi tazminat davanın ilk duruşması 7 Haziran'da görülecek.

Öte yandan katil Çağdaş Şenyüz, mahkeme kararından cesaret alarak avukatı aracılığıyla, manevi tazminat davasının dilekçesinde "Umuta ses ol" kampanyasını hedef aldı.

Şenyüz’ün avukatı tarafından Ankara Batı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil Çağdaş Şenyüz yaşanan olayın etkisinden kurtulamamıştır. Müvekiller yaklaşık 2 ay önce babalarını trafik kazasından kaybetmişlerdir. Bu sebeple karşı yanın acısını aynı şekilde hissetmekte ve bir şekilde sebebiyet verdikleri için derin bir üzüntü hissetmektedirler. Müvekkiller yaşanan olaylar sebebiyle maddi ve manevi açıdan da yıpranmış durumdadırlar. Yaşanan olaylar yetmezmiş gibi karşı yanın başlatmış olduğu 'Umut'a ses ol' adı altında açmış oldukları sayfa ile müvekkiller her gün sosyal medyada hakarete uğramaktadırlar. Neredeyse tüm TV kanallarına çıkan müvekkil her açıdan yıpranmıştır. Gerek sosyal medya gerekse TV kanalları yaşanan tüm olayları yanlı şekilde aksettirmekte ve tabir yerindeyse müvekkil aleyhine linç kampanyası yapılmaktadır. İş bu sayfaya ait ekran görüntülerini mahkemeye sunuyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz."

'Bu çok çirkin bir hakaret'

soL'a konuşan Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz dilekçede neredeyse katil Çağdaş Şenyüz'ün mağdur ilan edildiğine dikkat çekerek, "Yazıyı tekrar tekrar okuduk. Bu çok çirkin bir hakaret. Neredeyse biz suçlu çıkarılmışız" dedi.

Menderes Gündüz şöyle konuştu:

"Manevi tazminat davasına katilin avukatı iki şahit ekliyor. Zaten manevi tazminat davasında hem etik hem de pratik anlamda şahit olmaz. 'Çağdaş Şenyüz yaşanan olaylar sebebiyle maddi ve manevi açıdan da yıpranmış durumdadır' diyorlar. Özellikle tazminat davası olduğu için maddi açıdan da yıpranmış diyerek iki de şahit gösteriyorlar. Bu şahitleri neye göre buldular? Biz de mağduriyetimizi anlatmak için binlerce kişiyi şahit gösterebiliriz. Biz manevi tazminat kısmında değiliz, katilin cezasını almasını istiyoruz asıl olarak ama hukuken bu süreç de ilerliyor ve karşı taraf 'Umuta ses ol' kampanyasını hedef alıyor.

Neredeyse Çağdaş Şenyüz mağdur ilan edilmiş hem maddi hem manevi. Bunu da katil Çağdaş Şenyüz'ün Umut'un ölümünden önce babasının trafik kazasında ölümüne bağlıyorlar. Bu bizi çok yaraladı. Asuman da ben de darmadağın olduk. Yazıyı tekrar tekrar okuduk. Bu çok çirkin bir hakaret. Neredeyse biz suçlu çıkarılmışız. Hukukun içindeki boşlukları tamamlamaya çalışıyorlar."

Ne olmuştu?

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.

Bisiklet sporcusu Umut Gündüz cinayeti hakkında görülen davada mahkeme katil Çağdaş Şenyüz'e 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermiş, tutuklama kararı da çıkarmamıştı.

Aile bu karara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyip hem Umut için adaletin yerine getirilmesini sağlamaya hem de bisikletli ölümlerini gündemde tutarak başka ölümlerin önüne geçmeye çalışıyor.