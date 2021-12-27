Umut Gündüz'ün katiline iyi hal indirimi, tutuklama yok!

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.

Umut Gündüz cinayetinin üçüncü ve karar duruşması için bugün sabah Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde görüldü.

Mahkeme katil Çağdaş Şenyüz'e 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal indirimi uygularken, katil için tutuklama kararı da çıkarmadı.

Karar duruşmasına HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TKP MK üyesi Ozan Yılmaz, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, bisiklet toplulukları ve Umut'un yoldaşları katıldı.

Duruşma öncesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, yaya, bisikletli ve motorsikletlilerin trafikteki yaşam hakları için yasal değişikliklerin ve caydırıcı cezaların önemli olduğunu belirterek "Umut ediyoruz ki bu davada karar bu talepleri boşa çıkarmayan bir karar olur, bir kazanıma dönüşür. Ama buradaki karar ne olursa olsun, yasal değişiklikler ve düzenlemeler için hem bisiklet toplulukları hem siyasi parti temsilcileriyle etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.