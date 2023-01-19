Umut Gündüz'ün annesine açılan 'kamu davası'ndan beraat kararı çıktı

19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz, trafik kurallarını ihlal ederek alkollü araç kullanan Çağdaş Şenyüz’ün arkadan çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şenyüz, mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e mahkemenin iyi hal indirimi kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Anne Asuman Gündüz hakkında ise Çağdaş Şenyüz'ün şikayetiyle oğlunun katiline katil dediği için soruşturma açılmıştı.

Hakkında hakaret iddiasıyla dava açılan anne Asuman Gündüz'e 'hakaret'ten takipsizlik verildi. Ama bunun ardından sosyal medyada katilin fotoğrafını paylaştığı için kamu davası açıldı.

2 yıl ile 4 yıl arası hapis cezası ile yargılanan Asuman Gündüz’ün ilk duruşması bugün Ankara Batı Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Anne Gündüz, bu mahkemeden beraat ederken, duruşma sırasında yaşananlarsa dikkat çekti.

Duruşma sırasında salonda bulunan aile yakınları, destek için gelenler ve basın mensupları mahkeme başkanının talimatıyla salondan polis eşliğinde çıkartıldı. Asuman Gündüz’ün eşi, baba Menderes Gündüz mahkeme başkanının salondan çıkma talimatı verirken sert ve aşağılayıcı bir şekilde emir verdiğini vurguladı.

Mahkeme sürecine ilişkin konuşan Menderes Gündüz, “Hakaret davasında ifadeye çağırıldık verdik, ‘kovuşturmaya gerek yok’ denildi. Sonra tekrar ‘kamu davası’ açıldı bu sefer, ifademiz bile alınmadı. Hukukun işleyişi bile kendi içerisinde çelişkili” dedi.

Duruşma sırasında mahkeme başkanının sert bir şekilde salonu boşaltma talimatına ilişkin konuşan Gündüz, “Avukatlarımız bunun kapalı bir duruşma olmadığını, salonu boşaltma hakkı olmadığını söylemesine karşın polis eşliğinde salon boşaltıldı” dedi.

Hakaretten açılan davanın düşmesinin ardından eşine bu sefer de “kamu davası” açılmasını yorumlayan Menderes Gündüz, “Bu bir psikolojik bir baskıydı, bizi oraya dikmek, bize göz dağı vermek istiyorlardı. Biz orada da fark ettik. Sonunda beraat çıkacağının kesin olduğunu bile bile bu davayı yoksa niye açıyorsunuz? Madem ‘kamu davası’nı kamunun yararına açıyorsunuz, neden kamunun kaynaklarını böyle harcıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Gündüz, “Bizler biliyoruz ki haklı mücadelemiz eninde sonunda yerini bulacak bize bu zulüm ve haksızlıkları yapanlar, bize kamu davası açanlar, hesabını vereceklerdir, bir gün o kamunun mahkemelerinde gerçekten yargılanacaklardır. Susmayacağız” şeklinde konuştu.

Ankara'da bisikletli cinayeti

15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Şenyüz, kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış ve 4 yıl 5 ayla tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.

Oğlunun öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden oğlunun katiline yönelik "katil" ifadesini kullanan anne Asuman Gündüz Ağustos ayında ifade için Ankara Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Karakolu'na çağırılmıştı.

Başsavcılıktan dün yapılan açıklamaya göre Asuman Gündüz hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.

Baba Menderes Gündüz'e de Umut'un katiline iyi hal indirimi uygulanmasına karşı söylediği sözler nedeniyle dava açılmıştı.