Asuman Gündüz: Oğlumun katiline başka ne diyebilirdim? Sonuna kadar mücadele edeceğiz

19 yaşında bisikletli Umut Gündüz'ü trafik kurallarını ihlal ederek alkollü kullandığı araçla arkadan çarparak katleden Çağdaş Şenyüz mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e mahkemenin iyi hal indirimi kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Anne Asuman Gündüz hakkında ise Çağdaş Şenyüz'ün şikayetiyle oğlunun katiline katil dediği için soruşturma açılmıştı. Soruşturmada Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

soL'a konuşan Asuman Gündüz karara şaşırdığını dile getirerek "Bekliyordum açıkçası, kesin davayı açar diye. Hani adalet bizden yana değil ya" dedi.

Eşi Menderes Gündüz'ün yargılandığı davanın 3. duruşmasının ise Aralık'ta görüleceği bilgisini veren Gündüz "Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü katil serbest, bir can toprak altında yatıyor. Bunun bedeli bu olmamalı" dedi.

Dünkü kararla ilgili ne dersiniz?

Asuman Gündüz: Katilin bana açtığı dava çok saçma bir davaydı. Zaten katil olan bir adama ben ne söyleyebilirdim? Katil diyecektim. Oğlumu toprak altına koyup gezebiliyorsa rahat rahat. Bu kadar rahat bana dava açmaya cesaret edebiliyor.

Dava açılmadı ama değil mi?

Evet açılmadı. Polis karakoluna gittiğimizde verdiğimiz ifade doğrultusunda savcı da demek ki vicdanı sayesinde bizi haklı gördü. Haklı gördüğü için de dava açılmadı. Bekliyordum açıkçası, kesin davayı açar diye. Hani adalet bizden yana değil ya. Bunda da kesin Menderes'in yargılandığı gibi ben de yargılanırım diye düşünüyordum. Şok oldu açıkçası bize. Bir nebze de olsun adalet varmış galiba.

Eşiniz Menderes Gündüz hakkında açılan dava şu anda ne aşamada?

Aralık'ta 3. duruşması görülecek. Aslında uzamayacaktı, ikinci duruşmada karar çıkacaktı ama hakim ve savcı duruşmadan bir gün önce gönderdikleri yazıda 'Şahitlerim var, şahitlerim dinlensin' dediği için üçüncü celseye uzadı. Aralıkta görülecek duruşmada hakim ve savcının şahitleri dinlenecek. Katip dinlenecek.

Umut'un davasında hakim ve savcı şahitler salondan çıktıktan sonra Menderes'in söylediği sözlerden dolayı dava açtı. Biz bu sözlerin tutanağa geçtiğini bilmiyorduk çünkü mahkeme bitmişti. Mahkeme bittikten sonra söylenen sözleri hakim kendi üzerine alınıp -aslında direkt ona söylenmiş değildi- yazılı olarak kaydetmiş oraya. Fark etmiş olsaydık, avukatlarımız müdahale edebilirlerdi, 'yanlış anlıyorsunuz, bu sözler size yönelik değil, adalet sistemimizde böyle bir açık var, ona ithafen söylenen sözler' diye...

Oğlunuz için adalet mücadelesini bırakmayacağını söylemiştiniz...

Kesinlikle bırakmayacağız. İstinaf mahkemesi karara itirazımızı reddetti. Ama biz mücadeleyi bırakmayacağız. Bir üst mahkemeye Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü katil serbest, bir can toprak altında yatıyor. Bunun bedeli bu olmamalı. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Ne olmuştu?

15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Şenyüz, kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla serbest bırakılmıştı.

Oğlunun öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden oğlunun katiline yönelik "katil" ifadesini kullanan anne Asuman Gündüz Ağustos ayında ifade için Ankara Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Karakolu'na çağırılmıştı.

Başsavcılıktan dün yapılan açıklamaya göre Asuman Gündüz hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.

Baba Menderes Gündüz'e de Umut'un katiline iyi hal indirimi uygulanmasına karşı söylediği sözler nedeniyle dava açılmıştı.