Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün neden olduğu kaza sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün ailesi "Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet Turu" kapsamında bugün Adana'daydı.

İlk olarak Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve PAB Adana'yla bir araya gelen aile daha sonra Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Partisi Adana il örgütlerini ziyaret ettiler.

Umut Gündüz'ün ailesi Adana'da yaptıkları görüşmelerde dava sürecini, adalet turu sırasındaki gözlemlerini, bugüne kadar verdikleri mücadeleyi anlattılar.

Yarın da Adana Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi ve İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret edecek olan Gündüz ailesi Adana'daki bisiklet toplulukları tarafından Tarsus'a yolcu edilecekler.