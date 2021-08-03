Umut Gündüz için adalet arayanlar Urfalı Merve Akpınar'ın yanında

Geçtiğimiz yıl yüksek alkollü olarak arabasını kullanmakta olan Çağdaş Şenyüz tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi, Şanlıurfa’dan “Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu’na” başlayacaklarını açıklamışlar, katılanlar önceki gün Umut'un mezarına ziyaretin ardından Ankara'dan yola çıkmıştı.

Turun ilk durağı Şanlıurfa oldu. Adalet arayışındaki insanlara yönelik ziyaretler halinde kurgulanan tur kapsamında Şenyanar Ailesi ziyaret edildi.

'Mücadeleye devam edeceğim'

Bugün ise Gündüz Ailesi Urfa'da gericiliğe karşı verdiği mücadeleyle ülke gündemine oturan 13 yaşındaki sporcu Merve Akpınar'ı ve ailesini ziyaret etti. Merve Akpınar ziyaret sırasında, Gündüz Ailesine teşekkür ederek, "Onlar benim arkamda olduğu sürece mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Gündüz Ailesi, Akpınar Ailesi'ni ziyaret etti

Merve Akpınar, Gündüz Ailesi'ne teşekkür etti

'Merve gibi boyun eğmeyenlere dokunacağız'

Umut Gündüz'ün babası ise 30 gün boyunca adaletsizliklere karşı ziyaretlerinin boyun eğmeyenlere dokunarak devam edeceğini söyledi. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz şunları söyledi:

"Umut da kendi şartlarını zorlayarak spora devam etmek istedi, boyun eğmeyen çocuklardan biriydi. O da kendi şartlarını zorlayarak spora devam etmek istedi. Ne yazık ki Ankara'da hukuksuzluk, adaletsizlik bizi de buldu. Yani adaletsizlik hiç kimseden uzak değil. İlk günden itibaren adaletin işlemediğini gördük. 1 yılın sonunda mahkemede daha büyük bir mücadele vermemiz gerektiğini gördük. Bizim gbi boyun eğmeyen insanlarla mücadele etmek istedik. Urfa'dan başladık Adalet Turu'na. İlk nedeni Şenyaşar Ailesi, ikincisi de Merve'ydi. Urfa'da 'şort giyemezsin, bu sporu yapamazsın' diyenlere, gericilere inat 'ben bunu yapacağım' diyerek büyük bir misyon üstlenmesi bizi hem heyecanlandırdı hem de cesaretlendirdi. Gelip Merve'yle ve ailesiyle tanışmak istedik.

Yaklaşık 30 gün devam edeceğiz. Bizim gibi adalet mağdurları ve Merve gibi boyun eğmeyenlere dokunarak, 1 Eylül'de Ankara'da bir organizasyon planlıyoruz. 1 Eylül'de bitmeyeceğini biliyoruz ama ülkemizdeki umutsuzluğu, gericiliği değiştirmek istiyoruz."

Menderes Gündüz, 'Merve gibi boyun eğmeyenlere dokunmaya devam edeceğiz' dedi

Gündüz ailesinden yapılan açıklamada, ülkenin dört bir yanından gelecek olan adalet mağdurlarının da desteğiyle birlikte mücadele edecekleri ifade edildi.

Ailenin duyurduğu turun rotası şöyle:

1 Ağustos Pazar: Ankara'dan yola çıkılıvor

2 Ağustos Pazartesi: Şanlıurfa [Şenyaşar Ailesiyle görüşme]

3 Ağustos Salı: Şanlıurfa [Merve Akpınar Ailesiyle görüşme]

4 Ağustos Çarşamba: Şanlıurfa [Bisiklet Topluluğu]

5 Ağustos Perşembe: Gaziantep [Bisiklet Topluluğu]

6 Ağustos Cuma: Gaziantep [Bisiklet Topluluğu]

7 Ağustos Cumartesi: Hatay [Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan Aileleri ve Milletvekili Barış Atay'la görüşme]

8 Ağustos Pazar: Hatay [Bisiklet Topluluğu ve Umut Yorgun Ailesiyle görüşme]

9 Ağustos Pazartesi: Adana [Bisiklet Topluluğu]

10 Ağustos Salı: Adana [Bisiklet Topluluğu]

11 Ağustos Çarşamba: Mersin [Bisikletli Aile görüşmesi]

12 Ağustos Perşembe: Mersin [Bisiklet Topluluğu]

13 Ağustos Cuma: Anamur

14 Ağustos Cumartesi: Anamur

15 Ağustos Pazar: Anamur

16 Ağustos Pazartesi: Alanya [Bisikletli Aile görüşmesi]

17 Ağustos Salı: Antalya [Bisiklet Topluluğu]

18 Ağustos Çarşamba: Fethiye [Bisiklet Topluluğu]

19 Ağustos Perşembe: Ortaca [Bisiklet Topluluğu]

20 Ağustos Cuma: Marmaris [Bisiklet Topluluğu]

21 Ağustos Cumartesi: Bodrum [Bisiklet Topluluğu]

22 Ağustos Pazar: İzmir [Zeynep Aslan Ailesiyle görüşme]

23 Ağustos Pazartesi: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

24 Ağustos Salı: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

25 Ağustos Çarşamba: Manisa Soma [Soma Maden İşçileriyle görüşme]

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]

Herkesten destek beklediklerini belirten Gündüz ailesince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu kaybettiğimiz Umut için Adalet arayışımız daha büyük bir mücadele ile devam ediyor.

24 Haziran'da ilk mahkemenin olduğu gün katil sürücünün tutuksuz yargılanma kararı ile bu mücadelemiz Umut için Adalet herkes için Adalet düşüncesiyle daha güçlü bir yola evrilmiştir.

Umut'un Ailesi 1 Ağustosta çıkacakları yolculukta Türkiye'nin dört bir yanından Adalet Mağduru aileleri ziyaret edecek ve birlikte daha güçlü bir ses ile Adaletin tecellisi için biraraya gelecekler.

'Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu' 1 Ağustos'ta Şanlıurfa'dan başlayacaktır.

#umutasesol"

Ne olmuştu?

15 Temmuz 2020 günü antrenmandan dönerken Umut Gündüz'e Çağdaş Şenyüz isimli yüksek alkollü bir sürücü aracıyla çarpmış ve kaçmıştı. Olay yerinde plakası bulunan Şenyüz daha sonra yakalanmış ancak 4 ay sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada Şenyüz hakkında tutuklama kararı çıkmazken Umut'un ailesinin davanın ağır ceza mahkemesine taşınması talepleri de reddedilmişti.

Umut'un ailesi bisikletli ölümlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor.