'Umut için Adalet, Herkes için Adalet Turu' Şenyaşar Ailesi'nin adalet nöbetindeydi

Geçtiğimiz yıl Çağdaş Şenyüz adlı yüksek alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi, Şanlıurfa’dan “Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu’na” başlayacaklarını açıklamışlardı.

Dün saat 12.00'de Umut'un mezarına ziyaretin ardından tur için 16.00'da Ankara'dan yola çıkılmıştı.

Turun ilk durağı Şanlıurfa oldu. Adalet arayışındaki insanlara yönelik ziyaretler halinde kurgulanan tur kapsamında yarın Şenyanar Ailesi ziyaret edildi.

Urfa adliyesi önünde 148 gündür Adalet Nöbeti'nde olan Şenyaşar Ailesi ile bir araya gelindi.

Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Celal'le Adil Şenyaşar AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumalarının saldırısı sonucu yaşamlarını yitirmişti.

Gündüz Ailesi ile Şenyaşar Ailesi bir araya geldi

Gündüz ailesinden yapılan açıklamada, ülkenin dört bir yanından gelecek olan adalet mağdurlarının da desteğiyle birlikte mücadele edecekleri ifade edildi.

Ailenin duyurduğu turun rotası şöyle:

1 Ağustos Pazar: Ankara'dan yola çıkılıvor

2 Ağustos Pazartesi: Şanlıurfa [Şenyaşar Ailesiyle görüşme]

3 Ağustos Salı: Şanlıurfa [Merve Akpınar Ailesiyle görüşme]

4 Ağustos Çarşamba: Şanlıurfa [Bisiklet Topluluğu]

5 Ağustos Perşembe: Gaziantep [Bisiklet Topluluğu]

6 Ağustos Cuma: Gaziantep [Bisiklet Topluluğu]

7 Ağustos Cumartesi: Hatay [Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan Aileleri ve Milletvekili Barış Atay'la görüşme]

8 Ağustos Pazar: Hatay [Bisiklet Topluluğu ve Umut Yorgun Ailesiyle görüşme]

9 Ağustos Pazartesi: Adana [Bisiklet Topluluğu]

10 Ağustos Salı: Adana [Bisiklet Topluluğu]

11 Ağustos Çarşamba: Mersin [Bisikletli Aile görüşmesi]

12 Ağustos Perşembe: Mersin [Bisiklet Topluluğu]

13 Ağustos Cuma: Anamur

14 Ağustos Cumartesi: Anamur

15 Ağustos Pazar: Anamur

16 Ağustos Pazartesi: Alanya [Bisikletli Aile görüşmesi]

17 Ağustos Salı: Antalya [Bisiklet Topluluğu]

18 Ağustos Çarşamba: Fethiye [Bisiklet Topluluğu]

19 Ağustos Perşembe: Ortaca [Bisiklet Topluluğu]

20 Ağustos Cuma: Marmaris [Bisiklet Topluluğu]

21 Ağustos Cumartesi: Bodrum [Bisiklet Topluluğu]

22 Ağustos Pazar: İzmir [Zeynep Aslan Ailesiyle görüşme]

23 Ağustos Pazartesi: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

24 Ağustos Salı: İzmir [Bisiklet Topluluğu]

25 Ağustos Çarşamba: Manisa Soma [Soma Maden İşçileriyle görüşme]

26 Ağustos Perşembe: Lüleburgaz [Sinan Atakan Yavuz Ailesiyle göruşme]

27 Ağustos Cuma: Lüleburgaz [Bisiklet Topluluğu]

28 Ağustos Cumartesi: İstanbul [Çorlu Tren Katliamı Aileleriyle görüşme]

29 Ağustos Pazar: İstanbul [Suruç Katliamı Aileleriyle görüşme]

30 Ağustos Pazartesi: Kocaeli [Bisiklet Topluluğu]

Herkesten destek beklediklerini belirten Gündüz ailesince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu kaybettiğimiz Umut için Adalet arayışımız daha büyük bir mücadele ile devam ediyor.

24 Haziran'da ilk mahkemenin olduğu gün katil sürücünün tutuksuz yargılanma kararı ile bu mücadelemiz Umut için Adalet herkes için Adalet düşüncesiyle daha güçlü bir yola evrilmiştir.

Umut'un Ailesi 1 Ağustosta çıkacakları yolculukta Türkiye'nin dört bir yanından Adalet Mağduru aileleri ziyaret edecek ve birlikte daha güçlü bir ses ile Adaletin tecellisi için biraraya gelecekler.

'Umut için Adalet Herkes için Adalet Turu' 1 Ağustos'ta Şanlıurfa'dan başlayacaktır.

#umutasesol"

Ne olmuştu?

15 Temmuz 2020 günü antrenmandan dönerken Umut Gündüz'e Çağdaş Şenyüz isimli yüksek alkollü sürücü aracıyla çarpmış ve kaçmıştı. Olay yerinde plakası bulunan Şenyüz daha sonra yakalanmış ancak 4 ay sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada Şenyüz hakkında tutuklama kararı çıkmazken Umut'un ailesinin davanın ağır ceza mahkemesine taşınması talepleri reddedilmişti.

Umut'un ailesi bisikletli ölümlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor.