Umut Gündüz ölüm yıl dönümünde üç kentte birden anılıyor

Geçen yıl 15 Temmuz’da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz ölüm yıl dönümünde Ankara, İstanbul ve Samsun'da düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
Anma buluşmalarında Umut'un katilinin serbest bırakılmasına tepkiler dile getirilecek, Umut için adalet talep edilecek.
Umut için 18.00'de Güvenpark'ta yapılacak buluşmanın ardından Ankara NHKM'de de bir anma etkinliği düzenlenecek.
Umut, Samsun'da bu akşam saat 19.00'da yapılacak etkinlikle anılacak.
Umut Gündüz, İstanbul'daki yoldaşları tarafından Beşiktaş'ta çevrilen pedallarla anıldı, Umut'un sesi İstanbul'a taşındı.
Bayrampaşa Kadın Dayanışma Komitesi ise Umut için 17 Temmuz'da, Zeytinburnu Çırpıcı Parkı'nda bir araya gelecek.