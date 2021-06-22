soL Bakış | Büyük acının ardından başlayan mücadele: Umut’a ses ol

Umut Gündüz henüz 19 yaşında genç bir sporcuydu. Bir yandan ülkesinin eşit ve özgür geleceği için mücadele ederken, diğer yandan da çok sevdiği bisiklet sporuna devam ediyordu. Hayali spor eğitmeni olmak, uluslararası bisiklet yarışmalarına katılmaktı…

Bu hayali ve mücadelesi alkollü bir sürücünün neden olduğu cinayetle yarıda kaldı. Şimdi o mücadeleyi ve Umut’un hayallerini ailesi üstlenmiş durumda. Umut’un babası Menderes Gündüz ve annesi Asuman Gündüz’le Umut’u, mücadelesini, hayallerini ve geriye bıraktığı adalet mücadelesini konuştuk.