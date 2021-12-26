Umut Gündüz cinayetinin 3. duruşması yarın görülecek: 'Umutluyuz, umudumuzu kaybetmeyeceğiz!'

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.
Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.
Umut Gündüz cinayetinin 3. duruşması yarın Ankara Adalet Sarayı’nda görülecek.
Mahkeme, önceki duruşmada, Umut Gündüz'ün ailesinin sanığın tutuklanması yönündeki talebini ve sanığın ağır cezada yargılanması talebini yeniden reddetmişti.
'Umutluyuz, umudumuzu kaybetmeyeceğiz!'
soL TV, duruşma öncesinde Umut'un ailesi ve yakınlarıyla "Umutluyuz, umudumuzu kaybetmeyeceğiz!" başlıklı bir röportaj hazırladı: