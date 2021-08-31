Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerici derneğe peşkeş

Ümraniye’de faaliyet gösteren gerici Fatıma Derneği’ne Ümraniye İlçe Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezi peşkeş çekildi.

Derneğin sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından yapılan açıklamada Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezinde dernek tarafından atölyeler ve kurslar yürütülmeye başlandığı duyuruldu.

Söz konusu açıklama şöyle:

‘‘Ümraniye İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün desteklemiş olduğu Ümraniye Halk eğitim merkezimizin bünyesinde Fatıma Derneği kurs yerinde " Nural Kahraman " Öğretmenliğinde Giyim üretiminde Temel işlemler kursumuz açılmıştır.’’

Kuruculuğunu AKP 27.dönem milletvekili İffet Polat’ın yaptığı dernek, İHH ile birlikte Suriye’de bulunan okullar için de yardım toplamışlardı. Derneğin mevcut başkanlığı ise aynı zamanda AKP ilçe başkan yardımcısı olan Fatma Şentürk yürütüyor.

Kurucu başkan İffet Polat, AKP muadili olarak kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi. İffet Polat Şubat ayında yaptığı açıklamada İBB’nin işçilere ‘‘sol tandaslı sendikalara’’ üye olmaları için baskı yaptığını söylemişti.

Derneğin web sayfasında destekçilerimiz kısmında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yer alması dikkat çekiyor.