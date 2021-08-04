Umman Körfezi'nde petrol tankeri kaçırıldı

Umman Körfezi'nde Panama bayraklı bir geminin silahlı kişiler tarafından kaçırılarak İran'a götürülmesi talimatı verildiği iddia edildi.

Lloyds List Denizcilik İstihbaratı, MV Asphalt Princess adlı petrol tankerinin körfezde kaçırıldığını doğruladı. İstihbarat, tankerin Hürmüz Boğazı'na doğru yöneldiğini aktardı.

İddiaya göre, 9 silahlı adam, Hürmüz Boğazı girişinde MV Asphalt Princess'e çıkarak, gemiyi ele geçirdi.

İran Devrim Muhafızları, söz konusu tankeri kendilerinin kaçırdığına ilişkin iddiaları, "Tahran'a dönük düşmanca suçlamalar" olduğunu söyleyerek yalanladı.

BBC muhabiri, MV Asphalt Princess gemisinin Dubai merkezli bir şirkete ait olduğunu bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, dört gün önce Umman açıklarında İsrail'e ait bir geminin hedef alındığını ve saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurmuştu. ABD, İngiltere ve İsrail, olaya ilişkin İran'ı suçlamıştı.